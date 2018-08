Mióta valódi globális modell vált a Ford Mustangból, azóta legördült a 10 milliomodik példány is a Flatrock-i üzem gyártósoráról. A szép, nagy kerek számot pedig hatalmas mókával ünnepelték meg, ahol a típus rajongói és a Ford gyári emberei együtt örültek a mérföldkőnek. Minden eddiginél élénkebb az élet a Mustang körül, másodvirágzását éli az amerikai sportautó. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy újra előkerült a Steve McQueen által használt autó a Bullitt-ból és a modern átirata is kapható a szalonokban. Felbukkant azonban egy másik fontos példány is, mégpedig a legelső ügyfélhez került Mustang, aminek története sem mindennapi.

Eddig úgy volt ismeretes, hogy az első Mustang tulajdonosa Ron Hermann, aki Philadelphiában vásárolta meg az autót. Az első Mustangot hivatalosan április 17-én mutatták be, de Ron már 8-án letett száz dollárt az előre megtekintett autóért. Az erről szóló papír azonban elveszett és az autóval sem hajthatott el, hiszen akkor még hátra volt a bemutató.

Ezzel szemben az Illinois állbamban, Park Ridge-ben Gail Wise 1964. április 15-én sétált be a Ford szalonba azzal a céllal, hogy egy kabriót vesz magának. A mára nyugdíjazott tanárnő nagyobb sikerrel járt, hiszen a kereskedő rögtön a raktárba vezette, ahol a még be nem mutatott Mustang-ból állt egy kupé és egy nyitott tetős változat. A halvány kék színű kabriót még aznap hazavitte Gail.