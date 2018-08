Megszűnhetnek a dugók az M7-es balatonaligai lehajtójánál a jövőben, ahol az északi partra tartó autósok hagyják el az autópályát.. Mint az index beszámol róla, aszimmetrikus autópálya-csomópont épül, amely kiváltja a 71-es utat és rögtön a fűzfői elkerülő útra viszi majd a Balaton északi oldalára tartókat.

Már készül a 710-es (fűzfői elkerülő) út maradék szakasza Balatonakarattya és az M7-es között, valamint a hozzá tartozó autópályacsomópont, de az átadás csak jövő őszre várható írják a berzházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt-re hivatkozva.

A 710-es főút és az M7-es csomópontja aszimmetrikusan épül ki, azaz a most épített ágak a Budapest-Balatonfűzfő útirányt fogják biztosítani mindkét irányban. Aki Balatonfűzfő felől Siófokra tartana, még várnia kell a következő ütemre, és a 71-es út felé kerülhet. A másik irány majd akkor épül ki, amikor a tervezett M8-as gyorsforgalmi út építése megkezdődik, a tervek szerint 2023-ban. (Az M8-as az M7-es autópálya és a 710-es főút csomópontjánál fog kezdődni, és a dunaújvárosi Pentele-hídon keresztül egészen Kecskemétig halad.) Eredetileg is így tervezték a fűzfői elkerülőt, de a kivitelező csődje miatt az Akarattyától az M7-esig tartó befejező szakasz kimaradt végül. 2016-ban azonban döntés született a megvalósításról. A további tervek szerint az M7-es eddig a csomópontig lesz három sávos (most csak Székesfehérvár és Budapest között fut három sáv a főváros irányába).