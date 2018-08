Martin Wiesmann és Friedhelm Wiesmann 1988-ban, családi cégként alapította a nevüket viselő manufaktúrát, 1993-tól évente átlagosan 180 autót gyártottak a németországi Dülmen városában. A márka vesztét a dugába dőlt észak-amerikai forgalmazási tervek okozták, 2013-ban csődöt jelentett a cég, és egy évvel később meg is szűnt.

Most viszont a hírek szerint új tulajdonos vezetése alatt visszatér az élők körébe a gekkó-emblémás márka, és már 2019-ben új modellt mutatnak be. Konkrétumok még nincsenek, kivéve a legfontosabbat: a Wiesmann még tavaly beszállítói szerződést írt alá a BMW-vel, így a jövőben is bajor motorok hajtják a márka modelljeit – elsőként az M5-ös 600 lóerős V8-as turbómotorja kerülhet a hosszú motortérbe.