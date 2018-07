Az Uber alig két éve vásárolta fel az önvezető kamionos teherfuvarozás rendszerét és technológiáját fejlesztgető Otto nevű startupot, de most úgy döntött, inkább mégsem foglalkoznak tovább a sofőr nélküli kamionokkal. Az innovatív online szolgáltatás szervezésével a hagyományos taxizás intézményét megrendítő Uber mintha nem egészen tudná, mit is akar pontosan kezdeni magával a jövőben. Vagy épp ellenkezőleg.

A cég hivatalos álláspontja szerint az autonóm taxik most a legfontosabbak, ezért akarnak kizárólag erre a területre koncentrálni, a fuvart kereső kamionosok és a fuvaroztatni vágyó megrendelők összekapcsolását végző teherszállítás-szervező leányvállalat, a Uber Freight pedig addig is ellesz szépen magában, robot-kamionsofőrök fejlesztése nélkül.

Ez így elég sovány magyarázat, még azzal az indoklással együtt is, amit a Techcrunch által “elfogott”, a cég dolgozóinak szóló e-mailjében írt a Uber fejlesztési vezetője, Eric Meyhofer: “Tudom, hogy mind szuper-büszkék vagyunk arra, amit a kamionos üzletág elért és továbbra is látjuk a jövő hihetetlen ígéreteit, amit az önvezető technológia és a teherfuvarozás összekapcsolása jelenthet. De abban hiszünk, hogy az önvezető technológiát a személyszállításban kell tökélyre fejlesztenünk első körben, innen terjeszthetjük majd ki a teherszállításra is a rendszert, ez a legjobb út céljaink eléréséhez. Ezért fókuszálunk most csak egy csapatra, amely ezzel a témával foglalkozik.”