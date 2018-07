Láthattunk már McLaren Sennát a legkülönfélébb formátumokban, de az első szériapéldányt most szállították le tulajdonosának, aki meglehetősen egyedi autót rendelt magának. A 001-es alvázszámú darab nem csupán azért érhet később jóval többet, mint az utána következők, mert korai darab, hanem azért is, mert a McLaren egyedi építésekkel foglalkozó, MSO részlege készítette el.

Már a fényezés is különleges, hiszen a tükröződésekre hajazó mintázatot Anniversary White és Aurora Blue árnyalatokkal oldották meg. A szárnyak oldalán különleges plakett kapott helyet, ahogyan a karbon ajtók élén is hangúlyozzák, hogy ez a 001-es példány, valamint Ayrton Senna szignója is felkerült rá. A féknyergek Burton Blue fényezést kaptak, a felnik központi anyája Vulcano Red lett. Csak az autó fényezésére 600 órát szántak a McLaren-nél és ez az olyan részletekből is látszik, mint az interlagosi versenypálya vonalvezetése az autó orrán.

Jelen esetben a vevő kiléte sem titok, az autót a McLaren-rajongó és -gyűjtő angol üzletember, David Kyte vette át a márka főhadiszállásán, Wokingban. A kulcsokat ráadásul maga a vezérigazgató, Mike Flewitt adta át a tulajdonosnak. Az ünnepélyes átadás után ráadásul nem egy raktárban porosodik az autó, hanem David további három Senna, valamint egy 720S és egy 600LT társaságában közel 1400 kilométeres túrára indult Franciaországba.

A cél a Marseille közelében található Paul Ricard versenypálya, ahol vezetéstechnikai tréningen vesz részt, hogy megfelelően tudja kezelni a 800 lóerős szupersportkocsit.