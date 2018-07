A kevésbé vérmesebb változatok után a Mercedes-Benz C-osztályának legerősebb modelljei is frissültek. A Mercedes-AMG C 63-asok minden verziója megkapta az átrajzolt lökhárítókat, a hangsúlyosabb, függőlegesen osztott Panamericana rácsos hűtőmaszkot, valamint az új rajzolatú, okos LED-es fényszórókat. A legerősebb modellek továbbra is elérhetőek mind a négy karosszériaváltozatban, így aki C 63-ast szeretne, az választhat a limuzin és a kombi, valamint a kupé és a kabrió modellek között.

Az igazi változások azonban a lemezek alatt történtek. Finomhangolták a C 63-as egész hajtásrendszerét, így például a menetstabilizáló rendszer négy különféle módba állítható a bolondbiztostól egészen a rakoncátlanig. Ezzel együtt megérkezett a nyomatékvektorálás, hogy az eddigieknél is jobban kanyarodjon a bitang Merci.