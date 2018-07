Idén 10 éves a Lexus F széria, az IS F sportszedántól az LFA szupersportkocsin át a GS F/RC F párosig húzódó vérvonal nem csak izgalmas, de különc is volt: amikor már mindenki turbókkal operált, a japánok akkor is maradtak a nagy lökettérfogatú szívómotoroknál.

Most úgy tűnt, ők is átnyergelnek a feltöltésre, de talán mégsem: a Lexus elnöke szerint jobb volna hibrid hajtásláncot építeni a sportmodellekbe.

Nem alaptalan az ötlet, a Lexus anyacége, a Toyota már belefogott a hibrid koncepció izmosításába, az új generációs Aurishoz két teljesítményszinten kínálnak majd benzin-elektromos hajtásláncot. Ennek a teljesítményszintje persze sehol sincs egy Lexus F sportmodelléhez képest, de az elv számít: szeretnének új, tüzesebb arculatot kölcsönözni a hibrid technológiának.