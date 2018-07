A Hyundai i30 N-nel versenyző magyar pilóta hétvégéje finoman szólva is változatos képet mutatott. Michelisz Norbert a pénteki időmérő edzésen már az első sorba kvalifikálta magát a hétvége első futamára, de technikai okok miatt a másik két Hyundai-jal együtt kizárták. Ezzel az első futamon el is esett a pontszerzéstől. Ezzel szemben a második időmérőn nagyszerűt autózott, így a fordított rajtrácsos futamon megszerezte az első helyet, melyet meg is tudott tartani egészen a futam végéig.

Michelisz Norbi bár harmadjára indult a pole pozícióból, eddig mindkét rajtott elrontotta, most azonban összejött neki és az első kanyarban a rosszabbik oldalról is maga mögé utasította Comte-t. A Peugeot-tal versenyző pilótát a második kanyarban Yvan Muller előzte meg, ezt követően még az első körben baleset történt a mezőny közepén, így bejött a biztonsági autó.

A negyedik kör végén hagyta el a pályát a safey car, előtte azonban Yvan Muller autójának kitört az egyik kereke, ezért kiesett a versenyből. Michelisz Nortbert azonban ezzel több mint egy másodperc előnyre tett szert. A futam újraindítása után megfutotta a leggyorsabb kört is 2 perc 11,5 másodperccel. Folyamatosan dolgozott azon, hogy növelje az előnyét, végül 2,5 másodperccel autózótt a második előtt.

Michelisz magabiztosan nyerte meg a futamot és ezzel 41 pontot zsebelt be a hétvégén. Ezzel a bajnokság harmadik helyére ugrott Tarquini és Muller mögé.