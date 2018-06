“Vége a türelmi időnek! Június 15-től csak szabályozott keretek között lehet már használni egyes elektromos meghajtású járműveket a Belvárosban!” – jelent meg a városrész polgármesterének, Szentgyörgyvölgyi Péternek a bejegyzése a Facebookon, egy fotóval egyetemben, amelyen egy táblára mutat, amelyen szerintük a “Segwayjel tilos” jelzés is szerepel.

Azonban a kihelyezett táblán lévő ábrák azonnal szemet szúrtak egy közigazgatási szakembernek, aki a blogján részletesen kifejti, miért nem stimmel a gyalogos zóna alatt lévő kiegészítő tábla.

Mint Keserű Imre írja a blogján, a közúti forgalom szabályozásához csak a közúti közlekedés szabályaiban és a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban szereplő, illetve minisztériumi engedéllyel rendelkező jelzőtáblák alkalmazhatók. Azonban fellapozva a kiegészítő táblák és jelképeikről szóló e-UT 04.02.26 útügyi műszaki előírást, nem szerepel benne olyan alkalmazható jelzés, amely a fenti képen szereplő kiegészítő táblán látható.

Egyébként maga Szentgyörgyvölgyi Péter is kifejti a Facebook bejegyzése alatt, hogy “a KRESZ sajnos valóban hiányos, és nem ismeri ezeket az új típusú ‘járműveket’, erre én is többször felhívtam a figyelmet” – írta. “Mivel a helyi rendelet viszont szabályozza ezeknek az eszközöknek a használatát, tekintve hogy a Belvárosban rengeteg külföldi is megfordul, ezért úgy tartottuk helyén valónak, hogy kihelyezünk ilyen táblákat.”