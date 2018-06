Olvass tovább

A színésznő első útja Los Angelesből Las Vegasba vezetett az új nullemissziós járművel. A Teslának nehéz körülmények között teljesítenie, ugyanis a kaliforniai napközbeni hőmérséklet elérte a 37-38 Celsius fokot. A 400-500 kilométeres távot 4,5 óra alatt tette meg. Ez idő alatt egyszer egy szupertöltőnél is meg kellett állnia, ami nem vett igénybe több időt 20 percnél. „Egész úton használtam a légkondicionálót, mert elképzelhetetlen lett volna nélküle az utazás. Menet közben a jármű elképesztően csendes, ami azért is fontos, mert gyakran utazik velem a kislányom, Everett is” –jegyezte meg a színésznő, akinek a felmenőit Finnországban a 19. században Vikár Béla magyar néprajzkutató is felkereste.