Az egyedi fényezés az autók testre szabásának egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb módja. A prémium autógyártók kínálatában rendszeres tétel a különleges árnyalatok megvalósítása, a tömegpiacról azonban eddig hiányzott ez az opció.

A most útjára indított Opel Exlusive program ezt a piaci hiányt pótolja. Három lépcsőben rendelhető a szolgáltatás: a gyári alapszínek választéka (10 tónus) további 15 árnyalattal bővül – ezek lehetnek metál- vagy gyöngyházfények, de akár normál alapszín is, sőt, színezett lakkozást is kérhetünk, ami mélyebb, csillogóbb hatást ébreszt.

Mindez 2500 euróba kerül, de ha megduplázzuk a befektetést, és még rádobunk egy keveset, 5900 euróért (1,9 millió Ft) olyan árnyalatot választunk, amit csak akarunk. A nagymami sütisdobozának a fedele, a kerti budi ajtaja, a körömlakkunk vagy bármi egyéb lehet a minta – bár az Opel szerint célszerűbb az utánfutóhoz, a tetőboxhoz vagy hasonló, autózáshoz kapcsolódó tárgyhoz passzítani a festést. De ha tökfőzelék, akkor tökfőzelék…

Egyelőre az Insignia modellekhez kérhető a szolgáltatás, később igény szerint bővítik a palettát.