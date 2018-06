Csúnya balesettel indult a WTCR futama a portugáliai Vila Realban, melyet a Hyundai i30N-nel versenyző magyar pilóta, Michelisz Norbert sem tudott elkerülni, de autója járóképes maradt. Ennek ellenére nem engedték rajthoz állni a futam újraindításakor.

Michelisz Norbert a harmadik helyről vágott neki a futamnak, de a szűk pályán nem tudott előzni, ezért Rob Hugg és Mehdi Bennani mögé sorolt be, akik azonban a második kanyarban összeakadtak és keresztbeálltak a pályán. Azt követen pedig a mezőny többi része rácsúszott a balesetezőkre.

Michelisz a piros zászló után újra fel tudott állni a rajtrácsra a sérült autóval, közben a mezőnyt mentették. Thed Björk autója például kigyulladt és a szélvédőt kirúgva mászott ki az égő autóból. Norbi jobb karját jegelte amíg a döntésre vártak, hogy vajon lesz-e futam. Az FIA ellenőrei azonban a bukókeret sérülése miatt nem engedték rajthoz állni Michelisz Norbertet.

“Nagyon sajnálom, hogy így alakultak a dolgok, mert jó eredményt érhettem volna el. Egyelőre az is kérdéses, hogy holnap rajthoz tudok-e állni, sikerül-e a bukókeretet helyrehozni. A kezem is megsérült, rándulásra gyanakszunk, most várok az orvosi vizsgálatra”