Jelenleg az importált személyautókra 2,5%, a platós terepjárókra és kisteherautókra pedig 25%-os vám vonatkozik. Az MTI egy amerikai bennfentes forrásra hivatkozva azt közölte, hogy a személyautók vámját is 20%-osra vagy a platósokéval megegyezőre módosíthatják.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. június 23.