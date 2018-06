Róma és Torino után Milánó is hadat üzent a dízeleknek, ám ezúttal jóval rövidebb a határidő. Míg a másik két olasz város valamikor 2025 környékére tervezi a dízelautók behajtási tilalmát, Milánóba már jövő januártól tilos lesz behajtani Euro4-esnél öregebb autókkal. Az EU4-es (azaz 2009 előtt gyártott) autók tulajdonosai sem örülhetnek azonban sokáig: őket 2019 októberétől sújtja a napokban kihirdetett törvénytervezet szigora.

Ez egyébként a milánói autók kétharmadát érinti: habár a városban viszonylag fiatal – átlagosan kilencéves – a gépkocsiállomány az olasz átlaghoz (10,9 év) képest, az Euro4-es és öregebb autók a teljes flotta 66 százalékát teszik ki. A fennmaradó egyharmad több mint fele (19,4%) Euro5-ös, ők 2024-ig kapnak haladékot.

Milánó más városokkal ellentétben nem csak belvárosából száműzi a dízeleket (ezt már megtette régen), hanem teljes közigazgatási területéről.

A város vezetése abban bízik, hogy a példátlanul rövid határidő miatt az emberek gyorsan elkezdik lecserélni öreg autóikat, és ez láncreakciót indít be egész (Észak-)Olaszországban. Nem véletlen, hogy több autógyártó is bejelentette már, hogy csökkenti a dízel modellek arányát kínálatában: a Nissan és a Volvo mellett a Toyota is a dízeltelenítés pártján áll, annyira, hogy két típusát (Auris és RAV4) már most is kizárólag hibrid hajtáslánccal kínálja, ahogy a jövőre Európába érkező Camry is kizárólag benzin-elektromos meghajtással lesz elérhető.