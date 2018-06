Érdekesség, hogy, ha a 2009-es Komló Rallye-t kivesszük az egyenletből, ahol még a WRC-k is részt vehettek a Nyílt Bajnokság keretei közt, akkor elmondhatjuk, hogy Farnadi Ági élete első abszolút futamgyőzelmének örülhetett a hétvégén.

A szombathelyi fordos kitérőt követően, Vincze Ferenc visszaült egy Škoda Fabia R5-be. Ez jó döntésnek bizonyult, hisz a 27 éves pilótának a cseh márkára már meg vannak a beállításai és a székesfehérvári aszfaltpályákon a verseny kezdetétől fel tudta venni a küzdelmet a legjobbakkal, sőt, gyakorlatilag két alkalomtól eltekintve, végig vezette is a futamot.

A második helyen a Velenczei Ádám – Szedő Csaba kettős végzett a Hyundai i20 R5-tel. A szécsényi pilóta a rövid szombati napot a harmadik pozícióban zárta, igaz a hátránya az első helyhez képest is minimálisnak volt mondható, hisz 1.8 másodpercre volt lemaradva Vinczétől. Vasárnap a második gyorson, Turánék hibáját követően lépett előre egyet az összetettben, majd a második körben még az első helyet is célba vette, de nem tudott fogást találni földijén, viszont Turánt végleg leszakította magáról. Ugyan a tizenegyedik, utolsó szakaszon még bemutatott egy szerencsés árokjárást, de ezzel együtt is meg tudta őrizni az ezüstöt, ami az eddigi legjobb eredménye a pályafutása során.

Turán Frici igyekezett átmenteni a Szombathelyen mutatott sebességét a székesfehérvári aszfaltokra, ami összességében sikerült is, csakhogy a Hyundai-os pilóta ezúttal nem volt annyira kiegyensúlyozott, mint a legutóbbi futamon. Szombaton, a pusztavámi szakaszon lebontotta az i20 elejét, egy a padkavédelem miatt kihelyezett gumin, míg vasárnap Oroszlányon elmért egy féktávot, ahol lefulladt a Hyundai és még tolatniuk is kellett. Ugyan a második körben még megpróbált a márkatársa után eredni, de Velenczei ez alkalommal gyorsabbnak bizonyult, így a bajnokság listavezetője onnantól, csak arra koncentrált, hogy megőrizze a harmadik helyet a mögötte rohamtempóban érkező Hadik Andrással szemben.

Ezúttal nem volt szerencséje Hadiknak, nem tudta megismételni a tavalyi sikerét. Az első nap, a negyedik szakaszon, egy hosszú egyenesben, miközben ötödikben utaztak navigátorával, Bacigal Igorral, egész egyszerűen leállt a Fiesta R5 és mire újra indították, bezsebeltek majd 40 másodperc hátrányt. Ekkora különbséget, egy ilyen szoros mezőnyben szinte lehetetlenség ledolgozni, de Hadikék tették a dolgukat becsülettel, és végül a hatodikról a negyedik pozícióig kapaszkodtak fel összetettben. Az ötödik helyet Hadikék csapattársa, a Bodolai – Popvics duó kaparintotta meg Székesfehérváron.

A 3-as kategóriában a bajnokság éllovasa, a Nagy testvérpár megszerezte idei első győzelmét, akár csak az ORC-ben, a Rongits – Hannus kettős. A Peugeot 208 Kupában is új győztest köszönthettünk Csomós Miklós és Nagy Attila személyében, akik egy 30 másodperces időbüntetés ellenére is, simán behúzták a kategóriát, sőt még egy abszolút pontot is bezsebeltek az összetett a 15. helyéért, a kis R2-es Peugeot-val.

Az 57 indulóból végül 38 páros ért célba a Székesfehérvár Rallye-n. Folytatás 3 hét múlva, Veszprémben.

Székesfehérvár Rallye végeredménye:

1. Vincze Ferenc – Farnadi Ágnes

#3 Skoda Fabia R5 59:14.4 2. Velenczei Ádám – Szedő Csaba

#5 Hyundai i20 R5 59:42.6 3. Turán Frigyes – Bagaméri László

#1 Hyundai i20 R5 59:57.0 4. Hadik András – Igor Bacigál

#2 Ford Fiesta R5 1:00:07.9 5. Bodolai László – Popovics László

#6 Ford Fiesta R5 1:01:36.7 6. Rongits Attila – Hannus László

#19 Mitsubishi Lancer Evo IX Rs 1:01:49.1 7. Osváth Péter – Nemes Csaba

#9 Skoda Fabia R5 1:01:51.4 8. Trencsényi József – Verba Gábor

#8 Skoda Fabia R5 1:01:59.2 9. Matics Mihály – Németh Gergely

#20 Mitsubishi Lancer Evo IX Rs 1:02:11.0 10. Maricsek Miklós – Bán Viktor

#23 Mitsubishi Lancer Evo IX R4 1:02:21.3

Szöveg Vörös Gergely

Kép: Molnár János, Szabó-Jilek Ádám