Komoly verseny várható a GT-k sűrű mezőnyében, ahol elszánt pilóták és kellően ütőképesre reszelt autók küzdenek meg egymással. A hetvenedik születésnapját ünneplő Porsche-csapat négy gyári autóval vág neki a Le Mans-i 24 órás versenynek. Az ő dolgukat Ferrari 488-asok és Chevrolet Corvette-ek nehezítik meg, valamint a tavaly a dobogóig jutó Ford GT-k.

3:47,504-es időmérős körrel egyelőre a 91-es számot viselő, retrós Rothmans-dekorba csomagolt Porsche 911 RSR vezeti a kategóriát. Mögötte a 92-es rajtszámú Porsche 911 RSR futott be, a harmadik helyen azonban már a 66-os Ford GT tanyázik. Persze amikor a tizedmásodpercekre vadásznak, becsúszik néha egy-egy olyan esés, mint például Andy Prialux-é, aki farral érintette a gumifalat a Tetra Rouge-ban. Az autóval utána visszaevickélt a bokszba, ahol a szerelők neki is eshettek újraalkotni a 67-es hátulját.

[REPLAY] the #67 @FordPerformance out of the track at Tertre Rouge. 🙈#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/nNHTLRo5nt

