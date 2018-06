Mostanában egyre többször bukkannak fel különös hírek a FCA csoport háza tájáról, kezdetnek ott volt a Fiat-ok gyártásának beszüntetése Olaszországban, most pedig úgy hírlik, hogy a Chrysler márkát temethetjük el hamarosan. A Fiat-Chrysler konszernhez tartozik többek között az igazán jól teljesítő Ferrari, a Maserati és a feltámadást váró Alfa Romeo is, valamint a Jeep és a Dodge.

A Chrysler mélyrepülése már hosszú ideje tart, rengeteg próbálkozás volt már a megmentésére, a 300C-t például Lancia Thema néven európai piacon is árulták, ám ez sem a Lanciát, sem az amerikai vállalatot nem húzta ki a gödörből. Mára oda jutottak, hogy hazai piacon sem igazán képesek sikereket elkönyvelni.

A modellválaszték mára két autóra szűkült, az igazán koros 300-as és Pacifica családi egyterű, mely szintén nem a legfrissebb darab. Maga Sergio Marchionne is azt nyilatkozta, hogy a négyajtós modell valószínűleg a jelenlegi generációval el is búcsúzik, valamint nincsenek fejlesztés alatt álló modellek a cégnél. A Pacifica hibrid változatát is csak a Google menti meg, akik az önvezető autókkal kapcsolatos tesztekhez használják az egyterűt.

A CNN szerint a Dodge sincs jó helyzetben. A márka ugyan népszerű amerikában, a modellpaletta is széles és minden igényt kielégít. Van rajta izomautó, kompakt és SUV is, de a modellek elavultak és az új kor szellemében készülő alacsony fogyasztású, környezetbarát autó érkezése nem várható itt sem.

Ezeket a híreket azonban még az FCA nem erősítette meg.