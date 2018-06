Sorban harmadszor nyerte el az év legjobb motorja díjat a Ferrari 3,9 literes, V8-as biturbó motorja. A 720 lóerős erőforrást emellett az elmúlt húsz év – azaz az Év Motorja díj fennállásának – legkiválóbb motorjának is megválasztották. A V8-as mellett a Ferrari 812 Superfast tizenkét hengeres blokkja (nyitóképünkön) is elhozott két trófeát, ezzel idén hat darab kitüntetést szerzett a márka – ez példátlan az Engine of the Year történetében, de eddig egyetlen más sportmárka sem tudott összesen 27 díjat hazavinni.

és Legjobb új hajtáslánc

Ferrari 6.5 V12

Ferrari 812 Superfast

és Legjobb zöld hajtáslánc

Tesla elektromos hajtáslánc

Tesla Model S, Model X, Model 3