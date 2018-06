Olvass tovább

A tanulmány keretében többek között az úthálózatot is felmérték. Egyrészt az utak által lefedett területeket, másrészt az útfelület minőségét is vizsgálták. Ezek alapján Magyarország 137-ből a 62. helyen áll. Megelőzzük nem csak Ukrajnát (130.), Romániát (120.) és Szerbiát (100.), de a Csehországot (74.), Szlovákiát (73.) és Lengyelországot (65.) is.

Ugyanakkor ne örüljünk rettentően, mert olyan nemzetek járnak előttünk, mint Sri Lanka (61.), Kenya (60.), Albánia (57.), Szváziföld (39.), Törökország (30.) vagy Horvátország (19.).

A legfejlettebb utakkal Svájc rendelkezik Európában, ám ez csak a harmadik helyre elég: a második helyen Szingapúr, az elsőn pedig az Egyesült Arab Emírségek áll.

A teljes listát alább találod; az adható legjobb pont a 7,0, a minimum az 1,0 volt.

1. Egyesült Arab Emírségek 6,4 2. Szingapúr 6,3 3. Svájc 6,3 4. Hongkong 6,2 5. Hollandia 6,1 6. Japán 6,1 7. Franciaország 6,0 8. Portugália 6,0 9. Ausztria 6,0 10. Egyesült Államok 5,7 11. Tajvan, Kína 5,6 12. Dél-Korea 5,6 13. Dánia 5,5 14. Omán 5,5 15. Németország 5,5 16. Spanyolország 5,5 17. Katar 5,5 18. Svédország 5,5 19. Horvátország 5,5 20. Luxemburg 5,5 21. Finnország 5,4 22. Kanada 5,4 23. Malajzia 5,3 24. Chile 5,2 25. Bahrein 5,1 26. Ciprus 5,1 27. Egyesült Királyság 5,1 28. Izrael 5,1 29. Ecuador 5,1 30. Törökország 5,0 31. Namíbia 5,0 32. Ruanda 5,0 33. Brunei 4,8 34. Szaúd-Arábia 4,8 35. Ausztrália 4,8 36. Azerbajdzsán 4,8 37. Litvánia 4,7 38. Észtország 4,7 39. Szváziföld 4,7 40. Új-Zéland 4,7 41. Írország 4,6 42. Kína 4,6 43. Marokkó 4,5 44. Görögország 4,5 45. Olaszország 4,5 46. Belgium 4,5 47. Izland 4,5 48. Mauritius 4,5 49. Panama 4,4 50. Dél-Afrika 4,4 51. Szlovénia 4,4 52. Mexikó 4,4 53. Seychelles-szigetek 4,4 54. Nicaragua 4,3 55. India 4,3 56. Dominikai Köztársaság 4,3 57. Albánia 4,3 58. Norvégia 4,3 59. Thaiföld 4,3 60. Kenya 4,3 61. Srí Lanka 4,2 62. Magyarország 4,1 63. Kuvait 4,1 64. Indonézia 4,1 65. Lengyelország 4,1 66. Trinidad és Tobago 4,1 67. Bhután 4,1 68. Jordánia 4,1 69. Gambia 4,1 70. Tádzsikisztán 4,1 71. Irán 4,0 72. El Salvador 4,0 73. Szlovák Köztársaság 4,0 74. Csehország 4,0 75. Egyiptom 3,9 76. Pakisztán 3,9 77. Zöld-foki szigetek 3,9 78. Ghána 3,9 79. Jamaica 3,9 80. Botswana 3,8 81. Honduras 3,8 82. Grúzia 3,8 83. Szenegál 3,7 84. Tunézia 3,7 85. Örményország 3,7 86. Zambia 3,6 87. Mali 3,6 88. Montenegró 3,5 89. Algéria 3,5 90. Tanzánia 3,5 91. Uganda 3,4 92. Vietnam 3,4 93. Bulgária 3,4 94. Laosz 3,3 95. Uruguay 3,3 96. Argentína 3,3 97. Etiópia 3,3 98. Málta 3,2 99. Kambodzsa 3,2 100. Szerbia 3,2 101. Sierra Leone 3,2 102. Mongólia 3,1 103. Brazília 3,1 104. Fülöp-szigetek 3,1 105. Banglades 3,1 106. Guatemala 3,1 107. Lettország 3,0 108. Peru 3,0 109. Bosznia és Hercegovina 3,0 110. Kolumbia 3,0 111. Libéria 3,0 112. Burundi 3,0 113. Benin 2,9 114. Orosz Föderáció 2,9 115. Kazahsztán 2,9 116. Zimbabwe 2,8 117. Malawi 2,8 118. Nepál 2,8 119. Venezuela 2,8 120. Románia 2,7 121. Libanon 2,7 122. Kirgiz Köztársaság 2,7 123. Costa Rica 2,6 124. Csád 2,6 125. Lesotho 2,6 126. Kamerun 2,6 127. Nigéria 2,5 128. Moldova 2,5 129. Mozambik 2,5 130. Ukrajna 2,4 131. Paraguay 2,4 132. Jemen 2,3 133. Guinea 2,2 134. Madagaszkár 2,2 135. Haiti 2,1 136. Kongói Demokratikus Köztársaság 2,1 137. Mauritánia 2,0

Forrás