Ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrökre vadászik majd a rendőrség a június 4-től 10-ig tartó időszakban az európai közúti ellenőrző akció keretében. A TISPOL akcióhoz önkéntesen csatlakozott államok mindegyikében számíthatnak a vezetők ilyen ellenőrzésekre, melyeket nem csak az uniós országokban szerveznek, hanem Norvégia, Svájc és Szerbia is részese a programnak.

Most kifejezetten a szeszesitaloktól és más bódító hatású szerektől szeretnék elvenni a járművezetők kedvét, az ilyen befolyásoltság alatt vezetést természetesen jogszabály is tiltja. Az ittas vezetés a második leggyakoribb ok a halálos közúti balesetek között. Az első a gyorshajtás, de például Franciaországban a balesetek döntő többségét ittas személy okozza.

Az alkohol miatt tompulnak a reflexek és a szemet mozgató izmok is lassabbak működnek, de mentálisan is befolyásolja a jármű vezetőjét. A Baleset megelőzés információi szerint Magyarországon a gépjárművezetők az európai kampány teljes időtartama alatt számíthatnak fokozott alkoholszondás ellenőrzésre.