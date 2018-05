A U.S. News & World Report pontosan 85 éve képviseli a fogyasztók érdekeit Észak-Amerikában. most megnézték, egységnyi árra lebontva mely autók nyújtják a legtöbb örömöt. Két tucatnyi autó került fel a listára, többségükben Európában is kapható modellek. Nem képviselteti magát a teljes piac, ám ez így normális, hiszen vannak műfajok, amik eleve hírből sem ismerik a vezetési élményt, másokat meg nem lehet úgy elrontani, hogy ne vigyorognánk vezetésük közben.

Az alábbi lista inkább tájékoztató, mint vásárlási tanácsadó jellegű: arra alkalmas, hogy rádöbbenjünk, nem feltétlenül kell nagy motor, sem dögös karosszéria ahhoz, hogy egy autót jól lehessen vezetni. Minél magasabb a pontszám, annál kevesebb tényező zavarja meg a vezetés élményét – legyen szó árról, megbízhatóságról vagy bármely hangolásbeli kiegyensúlyozatlanságról.