Igazi totógyilkos futam volt a hétvégi Iseum Rallye! Persze ha a végső győztes személyét nézzük, akár azt is mondhatnánk, hogy régóta a levegőben lógott egy Turán Frici-győzelem, de ha azt is hozzátesszük, hogy a 44 éves pilóta nem a jól megszokott Forddal, hanem egy általa jóval kevésbé ismert Hyundaijal hozta össze pályafutása ötödik ORB-futamgyőzelmét, akkor a mostani sikere közel sem országos 1-es, hogy a totós hasonlatnál maradjunk.

Frici a hétvégén ellenállhatatlan formában versenyzett – érdemes megnézni az első napi belsőjüket – és mindössze 50 teszt km-rel a tarsolyában végig uralta a Szombathely Rallye-t. Az i20-as minden esetre marad Székesfehérvárra is, mert akárcsak a mostani hétvégén, úgy három hét múlva is ütközik a hazai bajnokság a szlovákkal, ahol Frici Fordja is fut.

Mivel Turán nem csak versenyez, hanem versenyezteti is az R5-ös Fiestát, újra szabad versenyautó után kellene néznie, de Lovász Pálék továbbra is rendelkezésére bocsájtják a Hyundait.

Vincze Ferenc is egyből aláírta volna a verseny előtt a második helyet, hiszen a Miskolc Rallye-t kénytelen volt kihagyni, ráadásul új autó után is kellett néznie. A technika esetében barátja, ifj. Kiss László nyújtott segítő kezet a szécsényi versenyzőnek, hisz a miskolci pilóta Fordjával teljesítette az Iseum Rallye-t. Az ismeretlen autóval a negyedik helyen zárt az első nap, aztán vasárnap, a második, 22 km-es szakaszon rettenetesen beletalált, még Turán is kapott tőle 12,5 másodpercet. A második körre aztán kicsit megtört a lendülete Vinczének, plusz Turán ismét odapattant a gázra, de a második hely így is egy győzelemmel ér fel az ORB tavalyi bronzérmese számára, aki új navigátorral, Farnadi Ágnessel teljesítette az Iseum Rallye-t.