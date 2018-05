Ahogy arról korábban beszámoltunk, három autó ütközött Gyálon szombat délután. Azóta kiderült, hogy nem egyszerű balesetről van szó.

Az Index olvasója arról számolt be, hogy a karambol előtt autós üldözés is volt, az egyik autós direkt ment neki a másik autónak. Fegyverropogás is hallatszott, és egy nagy méretű kard is előkerült. Az egyik ember bottal verte be a másik autó szélvédőjét. A nyolc támadó két autóval elmenekült.

Az ütközésben érintettek és családtagjaik a helyszínen összeverekedtek, különböző eszközökkel bántalmazták egymást, és többen megsérültek – írja a rendőrség. A bántalmazásban résztvevő egyik személy egy feltehetően gumilövedékes riasztófegyverből több lövést is leadott.