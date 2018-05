A floridai Tampa városában élők régóta küzdenek a hatóságokkal, hogy kezdjenek valamit a Bayshore sugárúton kialakult életveszélyes helyzettel: a kétszer kétsávos utat három kilométeres hosszon nem keresztezi gyalogos átkelő, az autósok és motorosok viszont a 65 km/órás korlátozást figyelmen kívül hagyva olykor kétszer ilyen gyorsan száguldanak itt.

Ez történhetett most is: az úttesten átkelni igyekvő, babakocsit toló, fiatal anyukát egy 18 éves fiú gázolta halálra, aki éppen egy másik 18 évessel versenyzett a széles úton. A nő kórházba szállítást követően életét vesztette, 21 hónapos kislányát a helyszínen újraélesztették, legutóbbi híreink szerint jelenleg is küzdenek az életéért.