Az angliai Billaricay-ban lakó Danny Talbot már csak házának kameráján nézegetheti autóját, melyet május 17-én loptak el a háza előtti felhajtóról. A módszer nem ismeretlen és elég gyakran elő is fordul angliában, ahol a sorházak előtti szűk utcákon van közvetlenül a bejárati ajtó előtt parkolnak az autók. A tolvajok pedig pontosan ezt használják ki. Korábban elég volt az előszobáig menniük, hogy megkaparintsák az ott felakasztott vagy táskában tárolt kulcsokat, de kulcsnélküli nyitást és indítást tartalmazó autókkal még ennél is könnyebb dolguk van.

Ebben az esetben elég egy jeltovábbító eszköz, melyet az ajtó előtt lóbálnak amíg az autó ki nem nyílik. Ez a legrosszabb esetben sem tart 30 másodpercnél tovább. Az autó ilyenkor kinyílik és be is indul, tehát könnyű elhajtani vele. Danny Mercedes C-osztályát is így lovasították meg. Bár az autóhoz jár egy applikáció, mely jelzi az autó helyzetét, valószínűleg ezt a tolvajok is tudták és egyúttal ezt is hatástalanították, ugyanis a telefon még mindig azt írja, hogy az autó a ház előtt parkol.

Ahogy említettük, Angliában elég gyakori az ilyesmi, ezért a rendőrség azt ajánlotta az autótulajdonosoknak, hogy hatástalanítsák a kulcsnélküli rendszert vagy a kulcsot vigyék fel az emeletre, esetleg a ház legtávolabbi pontjára, ahol már biztosan nem érzékelheti a továbbító kütyü sem.