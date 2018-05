Ki korán kel, aranyat lel – tartja a mondás, mely ebben az esetben kicsit másképp is értelmezhető. Látványos kamion gurult be egyik reggel a fővárosba, mely meg sem állt az Angyalföldön található Ferrari szervizig, hogy ott aztán minden járókelő megcsodálja a nyitott raktérben sorakozó sportkocsikat. Egyesek még a telefont sem merték előkapni, de az arra járók többsége azonnal fotózni kezdte a méregdrága Ferrarikból álló rakományt, ritkán készül ennyi szelfi ezen a szakaszon, annyi biztos.

Az autók ráadásul egészen különlegesek voltak. Még a legszerényebb Ferrari 488 Spider is különleges színösszeállítású volt. A piros autón fekete és arany csíkok húzódtak hosszában és a felnik is arany színben pompáztak. Igazi csemegéből viszont kettő is akadt a tréleren, az egyik a földszinten várakozott, egy sárga színű 488 versenygép hatalmas hátsó szárnnyal, bukócsővel és bitang fékekkel. Ebben is a 3,9 literes, V8-as biturbó motor dolgozik, de a teljesítményét az adott verseny szabályainak megfelelően lövik be.

Az emeleten kapott helyet a Ferrari csúcsgépe, a LaFerrari Aperta, melyből kicsivel több mint kétszáz darab készült és persze villámgyorsan elfogyott minden példány. A Budapesten felbukkanó autó ráadásul szürke színű, mely igazán ritka. Ebben 65 fokos hengerszögű, 6,3 literes V12-es motor dolgozik, melyhez a Forma-1-ből ismerős KERS rendszert párosították, így az összteljesítménye 963 lóerő, nyomatékból pedig 900 Nm áll rendelkezésre. Álló helyzetből 100-as tempóra 2,4 másodperc alatt gyorsul, de a 200-as osztást is átlépi 7 másodperc alatt Végsebessége 350 km/óra. A LaFerrari újonnan körülbelül 600 millió forintnak megfelelő összeget kóstált, az eladó példányok természetesen ennél jóval drágábban cserélnek már gazdát.