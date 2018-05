50 ezer forintért vásárolt autóroncs, egy fekete ponyva, némi ragasztószalag és pár törött tégla: ennyiből dobták össze az év diáktréfáját wisconsini érettségizők. A működésképtelen szedánt kettéfűrészelték, odatolták az iskolaépület falára ragasztott, tátongó lyukat imitáló fekete vászon elé, elszórtak mellette néhány téglát, és kész is volt a nagy mű, amely mindenkire a szívbajt hozta ezen a hétfőn.

A helyi média felkapta és messzire repítette a hírt, és mivel a srácok nem csak vihogtak idétlenül, hanem a megdöbbenést arra is felhasználták, hogy az ittas vezetés ellen kampányoljanak, elnyerték a helyi rendőrség elismerését. „Ez az egyik legjobb tréfa, amit a Cumberland gimiben valaha láttunk” – mondták a rend őrei, akik alighanem maguk is ide jártak annak idején – vajon mire gondolhattak, ami még ennél is ütősebb volt?