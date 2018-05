“Toldozzák-foldozzák, de az út tavaszra mindig járhatatlan. Én magam is kátyúkárt szenvedtem, amelyet a közútkezelő megtérített” – írta az Index olvasója, aki szerint a falu zárt Facebook-csoportjában azóta is háborognak a helyiek.

A helyreállítási munkákat a kivitelező elvégezte, ezt követően a garanciális javítási munkáinak folyamatosan eleget tettek, ez az időszak azonban már lejárt. Most a Magyar Közút feladata lett újra a burkolathibák lokális javítása.

A kivitelező tehát elvégezte, amit előírtak neki, az út agyonhasználata után visszaállította a mellékút eredeti, nyilván nem tüköraszfalt-minőségű állapotát – kátyúzással. A közútkezelő is moshatja kezeit, hiszen ő előírta az eredeti állapot visszaállítását, ami többé-kevésbé teljesült is.

A Magyar Közút válasza szerint szakembereik azon dolgoznak, hogy ez a szakasz is mihamarabb teljes körű rekonstrukción eshessen át. A beruházáshoz szükséges források előteremtéséért mindent megtesznek, addig is a rendelkezésre álló eszközök és anyagi források erejéig folyamatosan, ütemezetten végzik a javítási munkákat ezen az úton is.