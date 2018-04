A jövő évtől Kínában az autógyártóknak egy előre meghatározott kvótát kell teljesíteniük eladásaikban elektromos és hibrid járművek értékesítésével. A kvótát saját gyártással és más gyáraktól beszerzett járművekkel is teljesíthetik. Ellenkező esetben büntetésre számíthatnak.

Kína néhány év alatt a világ legnagyobb elektromosautó-piacává nőtte ki magát a vásárlóknak és a gyártóknak egyaránt nyújtott különféle kedvezményekkel, támogatásokkal és ösztönzőkkel. Mostanra viszont a kormányzat változtatott a módszeren, és már adminisztratív eszközökkel is kényszeríti az autógyártókat a piacképes elektromos autók gyártására Kínában is.

A kínai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, a China Association of Automobile Manufacturers kimutatása szerint az idei első negyedévben Kínában 143 ezer teljesen elektromos és benzinmotor-elektromos hibrid autót adtak el, 154 százalékkal többet, mint a tavalyi első negyedévben. Összehasonlításképpen az Egyesült Államokban tavaly az egész évben összesen valamivel kevesebb mint 200 ezer elektromos és hibrid járművet adtak el.

Az idei pekingi autószalonon a General Motors öt teljesen elektromos modellt mutat be, közöttük a 600 kilométer hatótávval rendelkező Buick SUV koncepciót, valamint a Cadillac XT5 28E hibrid modellt. A legnagyobb forgalmú kínai márka címéért a Volkswagennel vetekedő General Motors tíz elektromos és hibrid modellt visz a kínai piacra 2016 és 2020 között.

A Volkswagen 15 elektromos és hibrid modellt vezet be a kínai piacra az elkövetkező két-három évben a tavaly novemberben bejelentett 10 milliárd eurós fejlesztési programjának keretében.

A Nissan kifejezetten a kínai piacra tervezett teljesen elektromos modellt mutat be a pekingi autószalonon, illetve a Leaf egy ráncfelvarrott változatát, valamint egy koncepciómodellt. A japán autógyár emellett kínai partnerével, a Dongfeng Motor Co. autógyárral egy kifejezetten olcsó elektromos autó kifejlesztésén dolgozik, amelyet kétféle változatban értékesítenek majd Venucia márkanév alatt.

A kínai BYD Auto kilenc hibrid és plug-in elektromos autó modell mellett két hibrid SUV modellt és egy elektromos koncepciómodellt mutat be a pekingi szalonon.

A japán Infinity a jövőbeni elektromos modelljeinek az alapjául szolgáló Q Inspiration koncepciót mutatja be Pekingben.,A Ford Motor Co. valóságos termékoffenzívát indított el Kínában első plug-in hibridje, a Mondeo Energi piacra dobásával az elmúlt hónapban és azzal a bejelentéssel, hogy legalább 15 elektromos és 35 egyéb más, részben elektromos modellt visz piacra 2025-ig.