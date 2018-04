Toyota és Lexus, Lexus és Toyota, időnként egy Honda vagy Škoda: évek óta így néz ki a több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő Driver Power ranglista éle. A felmérésben brit autósokat kérdeznek arról, mennyire elégedettek autójukkal – nemcsak úgy általában, hanem nagyon alaposan, kilenc kategóriára lebontva, a dizájntól a helykínálaton át a minőségig, a fenntartási költségektől a vezetési élményig.

Idén tehát nem a Toyota, nem a Lexus, de nem is valami más japán vagy német márka végzett az élen, hanem – kapaszkodj meg – egy francia. Mögötte meg koreai. Utána meg egy olasz. A Toyota a negyedik helyen jött, aztán két Lexus, és innentől nincsenek nagy meglepetések, de ez a példa is mutatja, hogy a papírforma is felborítható – egyszer legalábbis mindenképp, hanem utána meg is kell őrizni azt az első helyet.

Az alábbi táblázat az abszolút rangsort mutatja, pirossal kiemelve a 10 legjobban teljesítő modellt; ha az egyes kategóriák győzteseire vagy kíváncsi, kattints ide.