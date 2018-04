A Mercedes-Benz GLS alapjaira épülő luxusterepjáróban gondolkozik a Maybach. Ez eddig sem volt nagy titok, ha logikusan gondolkodik az ember, most viszont konkrét közléssel erősítette meg a fényűző óriás érkezését a cég.

„Magunk is meglepődtünk azon, milyen sikeresnek bizonyult a Mercedes-Maybach S-osztály számos elsődleges piacon. Most az a cél, hogy a Maybach exkluzivitását a szabadidőjárművek felső kategóriájára is kiterjesszük.”

A pekingi autószalonon bemutatkozó tanulmány után akár már idén év végén megjelenhet a szériamodell, amely vélhetőleg a Mercedes legfejlettebb autonóm mobilitási technológiáit fogja alkalmazni.