János, a 444.hu olvasója számolt be arról, hogy Budapesten, a Wesselényi és a Klauzál utca sarkán valaki megfordította a behajtani tilos táblát. A helyi lakosok ezt be is jelentették a Közterület-felügyeletnek, de egész eddig nem történt változás a táblát illetően. A lakók állítása szerint ráadásul ebben a kereszteződésben nem túl vicces csak úgy táblákat fordítgatni, mert a végén könnyen baleset lehet a vége, leginkább a bringásokat féltik.