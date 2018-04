Egy árva másodpercen múlott a tragédia az angliai Ipswich egyik vasúti átkelőjénél, ahol a 38 éves Giedrius Puisys még úgy gondolta, hogy simán átér a másik oldalra a vonat előtt. A fekete Citroen Xsara vezetője nem tévedett, de nem sok választotta el attól, hogy a közel 90 km/órával haladó 1600 tonnás tehervonat autóstul elgázolja őt.

A vonat és az átkelő kamerái rögzítették az esetet és ennek alapján a merész manővernek meg is lett az eredménye. Természetesen azt is nehezményezték, hogy a jelzések ellenére kiszállt, kinyitotta a kaput, majd áthajtott, de sokat számított az ítélet során az is, hogy nem csak a saját életét, de a vonaton tartózkodókét is veszélyeztette. A citroenes végül 12 hónapos börtönbüntetést kapott és három évre eltiltották a vezetéstől.