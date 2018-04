Tavaly csatlakozott a szegedi Somogyi-könyvtár a Posztolj verset! elnevezésű mozgalomhoz. József Attila születésnapján a könyvtárat ellepték a versek, még japán költemény is került a falra. De a Széchenyi térre is jutott: az oszlopok mellett az aszfaltra is jutott a költészetből.

A Délmagyar olvasója, Fekete János az egyik parkolóautomatán találkozott Áprily Lajos: Köszönet a napsugárnak című költeményével, amit – a kézírást tekintve egy lány – ragasztott ki a kijelzőre.

Nézzük picit közelebbről:

Aki szeretné a teljes verset elolvasni:

Áprily Lajos: Köszönet a napsugárnak

Tavaszodik. Holt tavaszok

fáradt szívembe visszajárnak.

S fáradtan is köszönni kell,

köszönni kell a napsugárnak.

Köszönöm, hogy hervadva is

tavaszi halk mámorba estem.

Köszönöm, hagy új fény ragyog

a főtéri aranykereszten.

Köszönöm, hogy kisgyermekek

mezítláb malomkerekeznek.

Ásott tövű vén almafák

fiatalos kedvvel rügyeznek.

Köszönöm a szél jóízét,

aromáját a barka-szagnak.

Köszönöm, hogy hegyoldalon

ibolyászó lányok kacagnak.

Köszönöm, hogy napos gyepen

fehér fénnyel vakit a vászon.

Köszönöm, hogy friss fák alatt

szelíd szívvel megint halászom.

Habos felhők fejem felett

vitorlásan feszülve szállnak.

Üzekedő játékait

köszönöm életnek, halálnak.