Brazília etanol-nagyhatalom, egyben az alkohol üzemű közlekedés úttörője (kár, hogy senki nem követi.) A cukornádból erjesztett bioetanol fenntartható, megújuló energiaforrásként remek alternatív üzemanyag, mostantól pedig akár hibridbe is tankolható, mert elkészült a Toyota Prius FFHV (flexi-fuel hybrid vehicle) prototípusa.

Az autót a Toyota do Brasil mérnökei, valamint brazíliai kormányzati és felsőoktatási intézmények szakemberei közösen fejlesztették. Pontos adatokat nem adtak közre, hiszen még csak most kezdődnek a technológia gyakorlati tesztjei, ám mivel az 1,8-as benzinmotort a brazil normák szerint alakították át, az akár E100 üzemben, azaz tiszta bioetanollal is működtethető, mely esetben a Prius FFHV a világ legtisztább üzemű nem konnektoros hibrid gépjárműve.