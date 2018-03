Hiába minősíti már évtizedek óta az autóipari szereplők (és sok egyéb iparág szereplőinek) teljesítményét a J.D. Power, ők is tudnak még újat mutatni. Idén először adták át például a „Kimagasló Autóipari Teljesítmény” díjat, ami voltaképp nem több egy Best Of elismerésnél: azok a márkák kapták, akik 2017-ben a legtöbb típusukkal kerültek a dobogó csúcsára a különböző értékeléseken.

Az egyes felmérés-típusokban tehát az alábbi márkák voltak a legeslegeslegjobbak.

Jármű megbízhatósági díj (VDS) – Toyota

A japán márka összesen hét típusa –- tudott nyerni a hároméves autók megbízhatóságát elemző VDS tanulmányon.



Toyota Avalon, Camry, FJ Cruiser, Prius, Prius v (nálunk Prius+), Sienna és Venza

Kezdeti minőség díj (IQS) – Kia

A vásárlást követő 90 napban a Kiánál fordult elő a legkevesebb panasz. Öt modell vitte a pálmát saját kategóriájában.

Kia Cadenza, Forte, Niro, Sorento és Soul

Teljesítmény, Kivitelezés és Ergonómia (APEAL) – Audi, Kia, Porsche

Hármas győzelem a bonyolult mozaikszóval jelölt, több területet is vizsgáló felmérésen, ahol nem más a kérdés, mint hogy mennyi örömet okoz az autóhasználat három hónap után.

Audi A3, A4 és A7

Kia Cadenza, Niro és Soul

Porsche Cayenne, Macan és 911

Legtöbb díjat elnyert márka – Chevrolet

A fenti három területen (VDS, IQS és APEAL) összesen kilenc aranyérmet szerzett a márka.

VDS: Chevrolet Camaro, Silverado HD, Sonic és Tahoe

IQS: Chevrolet Silverado, Silverado HD és Sonic

APEAL: Chevrolet Bolt és Tahoe

Legtöbb díjat elnyert autógyártó – Toyota

A három típus-specifikus díjon felül további kettőt: az ügyfélszolgálattal kapcsolatos tapasztalatokat (CSI) és a vásárlási folyamat élményét (SSS) is figyelembe vettek itt. A Toyota-csoport 18 érmet kapott összesen.

VDS: Toyota Avalon, Camry, FJ Cruiser, Prius, Prius v, Sienna és Venza (ld. fent), valamint

Lexus ES, GS és RX

IQS: Toyota Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Sequoia, Tundra és Yaris

CSI: Lexus (prémium márkák között)