Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Fülöp-szigetek elnöke nem nézi jó szemmel, hogy illegálisan hozzák be a nagy értékű autókat az országba a legtöbb esetben megkerülve a vám- és adó megfizetését. Rodrigo Dutere ezért elrendelte, hogy a lefoglalt autókat össze kell zúzni és ezt a tévének élőben kell közvetítenie, hogy mindenkit elrettentsen attól, hogy továbbra is ezzel a módszerrel hozza be a luxusautókat.

Az első közvetítésen még semmi igazán fájdalmas nem történt, fel is röppentek a hírek, hogy azok a sportkocsik – McLarenek, Ferrarik és Lamborghinik – melyeket lefoglaltak, valójában Dutere garázsában parkolnak már. Most azonban ismét élőben kapcsolt a helyi tévé és az autók között bőven akad olyan, amiért könnyeket potyogtatunk.

A videón látható, hogy valódi ritkaságokat is halálra ítélt az elnök, csupa remek állapotú autó figyel a munkagépek előtt a piros Porsche 911 GT3-astól a W124-es Mercedes-Benz E500-ason át egészen az Alpina B12-esig, de még egy Renault 5 Turbo és BMW Z1 is feltűnik a képsorokon. Az alábbi videót csak erős idegzetű autóbolondok nézzék: