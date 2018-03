Az elmúlt napok tavaszias időjárása után rövid időre visszatér a tél, az ország északi és nyugati területein ráadásul szombaton és vasárnap az intenzív havazást viharos széllökések kísérhetik, így egyes térségekben hófúvásokra is számíthatnak a közlekedők, sőt, keleten és délen fagyott vagy ónos eső is várható – írja az útfenntartásért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A társaság közölte még hétfőn meghosszabbította a téli üzemeltetési időszakát, így a következő napokban is mintegy 700 munkagéppel végzi folyamatosan a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján szombaton az esőzést már délelőttől havazás váltja fel az ország északi és nyugati megyéiben. Délután az ország keleti és déli megyéiben a havazás előtt fagyott vagy ónos eső is hullhat. Az északi, északnyugati megyékben jelentős mennyiségű friss hó várható, sőt, ezeken a területeken viharos, akár 60-90 km/órás széllökések is előfordulhatnak, melyek nyomán több térségben is hófúvásos szakaszok alakulhatnak ki. Vasárnapra a havazás gyakorlatilag kiterjed az ország teljes területére, de intenzitása a nap folyamán előreláthatóan folyamatosan csökken.

Az útkezelő arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően, a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekedjenek.