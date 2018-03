A 2017-es Frankfurti Autószalonon mutatta be a Mercedes-Benz a W222-es kódjelű S-osztály ráncfelvarrott változatát, most pedig a legfényűzőbb modell esett át a félidős szépészeti beavatkozáson. A külső változások nem igazán jelentősek, csupán a kötelező elemeket érintették, így átrajzolták a lökhárítókat, amikben kicsit markánsabban kanyarodik a krómdíszítés, megkapta az új Multibeam LED fényszórókat és a hűtőrács is a korábbi Maybach modelleket idéző függőleges osztást kapott.

A kínálat csúcsán álló, 6,5 méter hosszúságú Mercedes-Maybach S650 Pullman fedélzetén akár hatan is utazhatnak, de a hátsó sor fejedelmi kényelme leginkább két személy számára élvezhető. A legnagyobb lábtérrel dicsekedhet, ami ilyen nyúlánk karosszériával nem igazán meglepő, de bizonyára az egyszerű üldögélésnél jóval kellemesebb elfektetni a szellőztethető és fűthető, masszázsprogramot is kínáló foteleket. Az S650-es természetesen sofőrös limuzinnak készült – és nyilván páncélozott változat is elérhető belőle -, ennek megfelelően a vezető és az utasok fallal választhatóak el és a hangrendszer is teljesen külön üzemelhet az osztott kabinban.

A motorháztető alatt a már megszokott 6 literes, V12-es bituró motor dolgozik, de a teljesítményét 630 lóerőre növelték, a maximális nyomatékot továbbra is kereken 1000 Nm-re korlátozza a Mercedes. A 100 lóerővel gyengébb elődmodell is képes volt 6,5 másodperc alatti 100-as sprintre, a végsebessége pedig korátozás nélkül 290 km/óra. Bizonyára a frissítés után is bőven hozza ezeket a számokat az S650 Pullman.

Királyi családok, államfők és milliárdosok választása a Mercedes-Maybach S650 Pullman, ráadásul kénylemben aligha van ennél följebb az autóiparban. Az ára természetesen az egyéni igényektől függ, de annyit elárultak, hogy félmillió eurótól indul, ami nagyjából 160 millió forintnak felel meg. Bizonyára az extrákkal, páncéllal és számos aprósággal együtt ez az összeg akár meg is duplázódhat.