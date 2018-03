A dízelautók németországi kitiltásának minapi engedélyezésével kapcsolatban a főpolgármester elmondta: a magyar környezeti szabályozási rendszer nem hasonlítható a némethez, mert az általános közlekedési tilalom kimondására Magyarországon az önkormányzatoknak nincs törvényi felhatalmazása – írta az Infostart. Ezen kívül Németországban több más kapcsolódó területen is előrébb tartanak.

“Budapesten is kell majd foglalkozni e kérdéssel, mi ezt a szakmai szempontok szerint legkorábban nyolc vagy tíz év múlva tudjuk bevezetni” – mondta Tarlós István. Hozzátette: az Autóklubot is felkérték, hogy készítsenek ők is előtanulmányokat a dízelüzemű járművek jövőjére vonatkozó állásfoglalások megsegítésére.