Egy autó képességeit az alapján lemérni, hogyan gyorsul álló helyzetből, egyenesben, teljességgel dilettáns és értelmetlen kísérlet – de persze gyerekkorunk óta erre vagyunk kihegyezve, úgyhogy a nullától százig mért idő a mai napig mértékadó az autóiparban.

Egy fokkal kevésbé értelmetlen, még ha a valósághoz nincs is köze, a 0-100-0 gyakorlat, mert itt nem csak menni, de fékezni is kell, és az, hogy maximális fékerőnél hogyan viselkedik az autó, már többet mond el valós képességeiről (arról nem is beszélve, hogy a vészfékezés általában baleset elkerülését szolgálja, tehát ha ügyesen lassul az autó, azzal sérülést és/vagy kárt előzhetünk meg).

A gyorsulásosdit egyébként pont az a Tesla hozta vissza a köztudatba, amelynek szabadidőjárművével most összemérte magát a Jaguar elektromos szabadidőjárműve.

Papíron szorosnak ígérkezett a verseny, mert míg a kihívó Jaguar 4,5 mp alatt gyorsul 60 mérföld/órára (96 km/óra), az ellene felvonultatott Tesla Model X 75D 4,9, a 100D 4,7 másodpercet tud.

A végeredmény már abból sejthető, hogy a Jaguar közzétette a filmet, de mivel precíz értékeket nem adnak meg a verseny végeredményénél, mi sem megyünk bele az egészbe – nézd meg a videót.