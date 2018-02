A luxusautók belterének nem csak az istenien ölelő fotelek és a gazdagon mért bőrkárpitozás meghatározó elemei, hanem a díszbetétek is, melyek ezen a szinten már nem műanyagból készülnek, hanem valódi fát használnak fel hozzá. A Bentley vásárlók már így is rengeteg lehetőség közül választhatnak és, akinek még ez sem elég, az – persze tetemes felár ellenében – kérhet teljesen egyedi intarziás dekort az autójába. Legújabb fabetétjük alapanyagáért egyenesen Amerikáig mentek az angolok és meglepően hosszú időbe telik nem csak a felkutatás, hanem az anyag megismerése és tesztelése.

Amerikai ámbrafának nevezzük, de vörös vagy édes mézga néven is rábukkanhatunk a Bentley által kiszemelt fára, mely az Egyesült Államok délkeleti részén elterjedt. Egész pontosan Mississippi vizesebb területein szeret éldegélni az aromás gyantát tartalmazó fa. A Bentley-nek csupán évente kétszer van lehetősége fát beszerezni erről a területről. Gyantáját egyébként a kozmetikai ipar is felhasználja, valamint a rágógumihoz is ez adja az alapot. Rendkívül gyorsan szárad és vetemedik, csavarodásra hajlamos. Ezek a tulajdonságok megkövetelik, hogy a szakértők hosszabban ismerkedjenek az faanyaggal.

Miután a Bentley Crewe-ben lévő főhadiszállása megkapja a messziről jött fát, azonnal megkezdik az alapanyag vizsgálatát, melynek végén 30-70% minőségi kifogások miatt nem kerül felhasználásra. Ezek után az amerikai ámbrafát feldarabolják, majd elkezdik a füstölést, aminek során elnyeri a mélyebb barnás színét. A 0,6 milliméter vékony fát 18 hónapon keresztül vizsgálják, hiszen ellen kell állnia az erős UV sugárzásnak és még számos hatásnak, ami az autóban érheti. Ha minden munkafolyamaton túlesett a már leszeletelt és előkészített mézgafa, akkor kerül a Bentley fényűző kabinjába.