A Bíbor Teknős, ahová hősünk a halálközeli élmény utánbesétált egy korsóra,

Tavaly nyáron, az angliai Reading városában félelmetes baleset történt: egy gyakorlatlan buszvezető a fék helyett a gázra lépett, és megiramodó járműve hátulról telibe talált egy sétáló férfit. Csak a vak szerencsének köszönhette, hogy sem a falnak, sem a centiméterekre lévő lámpaoszlopnak nem repült neki, és hogy a busz elkanyarodott, így nem préselte őt bele a járdába.

Ez a jelenet önmagában is félelmetes volt, ami azonban utána következett, még megdöbbentőbb: az áldozat felállt, és besétált a Bíbor Teknőshöz címzett kocsmába, ahová egyébként is igyekezett, és ami előtt elgázolták. A kiérkező mentők elszállították kivizsgálásra, és megállapították, hogy néhány nagy zúzódáson és karcoláson kívül nem esett baja, így még aznap kiengedték – amikor is visszament a kocsmába, és megivott egy sört.

Azóta megvolt a buszsofőr tárgyalása. A 40 éves férfi bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett veszélyeztetésben, és bocsánatot kért áldozatától. A bíróság 8 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. „Örülök. Sajnáltam volna, ha börtönbe kell mennie. Nem szándékosan tette, ami történt.” – kommentálta az ítéletet hidegvérű áldozata.