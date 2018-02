Olvass tovább

A Geely egyébként szorgalmasan gyűjtögeti nemzetközi autós trófeáit: tavaly megvette a Lotus anyavállalatát, a Protont, rátette a kezét a Terrafuglia repülőautó-fejlesztő vállalkozásra, valamint decemberben tulajdonrészt szerzett az AB Volvo haszonjármű márkában.

A Lynk & Co. és a Volvo nemcsak tulajdonosuk, de műszaki tartalmuk révén is rokonságban állnak; a kínai márka ugyanazt a padlólemezt alkalmazza, amelyre a Volvo XC40 is épül, így a közös gyártás nemcsak lehetséges, de észszerű is volna. A Volvo kompakt crossoverét a belgiumi Ghentben készítik tavaly november vége óta.