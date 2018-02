Tartja ígéretét a makói önkormányzat: idén felújítja Makó ipartörténeti jelentőségű épületének, az egykori Ford-lerakatnak azt a falát, amely a Vásárhelyi utcára néz – írta a Delmagyar.hu.

A Deák Ferenc és a Vásárhelyi utca sarkán álló épületben 1922 és 1944 között működött – a Makóról elszármazott konstruktőr, Galamb József rokonainak jóvoltából – az egykori Ford-lerakat. A falon még ma is kivehető a Ford–Lincoln–Fordson felirat, és a négy, autókat ábrázoló képből is felismerhető egy, még ha nagyon nehezen is. Az épületben egyébként jelenleg autóalkatrész-kereskedés működik.

Farkas Éva Erzsébet polgármester először a veterán autós-motoros egyesület tavaly tavaszi közgyűlésén jelentette be a felújítást, részleteket azonban akkor még nem árult el. A teljes homlokzatot, illetve a reklámfeliratokat és az ábrákat is újraalkotják – már árajánlatokat is kértek. Azóta kiderült, hogy ennek költsége 12 millió forint.