A kelet-angliai Norfolkban működő QWest specialitása a szénszálas karosszériaidomok gyártása. Nem véletlen, hogy elsők között nyúltak a Tesla Model S-hez, és ha már megtették, idétlen toldatok meg légterelők helyett egy komplett új feneket építettek az autónak.

Új a csomagtartófedél, a tető hátsó fele és a D-oszlop – és ebből nem is csinálnak titkot, sőt, láthatóan hagyták a karbonszövetet, hadd büszkélkedjen vele a tulajdonos.

Van is mire: habár a csomagtartó 210 literrel tágasabb a szedánénál, az autó tömegét 12 kilogrammal csökkenti a könnyített far, ráadásul az alkotók szerint a szerkezeti merevség is javult.

A cég árakról nem beszél, de azt elárulják, hogy viszonylag komoly az érdeklődés. Kizárólag átépítést vállalnak, tehát ők maguk nem fognak kész kombikat kínálni eladásra. Éves szinten 25 darabbal számolnak, egy autó átalakítása 10 hetet vesz igénybe.