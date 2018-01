Lazán legyintve a piros lámpára, a forgalomra és a kanyarodó autókra, ez a győri biciklis csak önfejűen tartott a célja felé nyugodt tempóban, hogyan az az alábbi videón is látható. Bár a kerékpárosokon nincs rendszám, ettől függetlenül a KRESZ szabályai éppen úgy vonatkoznak rájuk is, mint bárki másra. Ennek megfelelően a piros lámpán történő áthajtás a kerékpárosok számára is tiltott, aki átillan a piros jelzés alatt, az szabályt szeg.