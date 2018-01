Türkmenisztánban jelenleg nagyjából 5,3 millióan laknak, ebből bő 900 ezren Aşgabat-ban, a fővárosban. Az ország teljhatalmú vezetője jelenleg Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow (kiemelt képünkön a zöld Bugattiban), aki úgy döntött, hogy kitiltja a fővárosból a fekete színű autókat. A fekete világszerte az egyik legnépszerűbb választás, ha autóról van szó, de az elnököt ez cseppet sem érdekli, hiszen világos képe van arról, hogy ezzel mit szeretne elérni.

Aşgabat nem véletlenül van tele fehér épületekkel, Gurbanguly a tökéletes fehér várossá szeretné formálni a fővárost, így természetesen az utcákon közlekedő autók sem maradhatnak a fehérnek ellentmondó feketék. Korábban is sejthető volt, hogy ez bekövetkezik, hiszen az 1,3 literesnél kisebb motorú magánautók importja mellett betiltotta a fekete autók behozatalát is 2015-ben. Most azonban szigorodnak a szabályok és a hatóságok eljárhatnak azokkal szemben, akik nem tartják be ezeket. Nem mellesleg az országban a megnövekedett kereslet hatására erősen megnőttek az átfényezés költségei.