Cudar ciklon köszöntött be az Amerikai Egyesül Államok keleti partján, az alábbi felvétel a Bostontól északra található Revere-ben készült, ahol az áradások miatt utcákra tódult víztömeg a rettentő hideg miatt meg is fagyott, így az utcán parkoló autókat sem lehet megmozdítani. Az egész olyan, mintha a Holnapután című film egy jelenete lenne:

A ciklonnak még Floridában is érezhető a hatása, New York-ban meg akkora havazás van, hogy nem csak autók és gyalogosok járkálnak az utcákon, néhol nem kis akadályokat leküzdve, hanem megjelentek síelők olyan helyeken, ahol korábban ez nem volt szokványos:

I’M SKIING HERE! One New Yorker takes advantage of the “bomb cyclone” sweeping up the East Coast, and busts out the skis on a Manhattan street. https://t.co/FIqHV9gsjF pic.twitter.com/75jRol642i

— ABC News (@ABC) 2018. január 6.