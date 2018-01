Újkori áruknál általában jóval többért lehet eladni olyan, magukban is izgalmas autókat, amelyek korábban valami menő filmben szerepeltek, vagy éppen egy híresség feneke alatt gyűjtötték a kilométereket. De mi van azokkal, amelyekkel filmet forgattak? Mondjuk a Need For Speedet?

Erre a 2013-as évjáratú, ötliteres V8-as motorral és hatfokozatú manuális váltóval felszerelt Mustang GT-re a Barrett Jackson aukciósház oldalán lehet licitálni. Bár az autó nagyon keveset, mindössze 7780 mérföldet futott, vásárlás előtt érdemes alaposan elgondolkodni a liciten, mert a komoly átalakítások miatt nem biztos, hogy mindenhol újra forgalomba lehet helyezni. Főleg a gyalogosvédelmi szempontból aggályos kamerarögzítő rácsokkal lehet majd baj a Mozaik utcában.